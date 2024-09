Un uomo di 36 anni è stato arrestato per possesso di denaro e cocaina sia nel suo veicolo che nella sua abitazione

Un residente albanese di 36 anni è stato arrestato a Garbagnate Milanese dopo essere stato fermato per un controllo di routine. I carabinieri hanno scoperto inizialmente cinque pacchetti contenenti 73 grammi di cocaina già pronta per la vendita e 1.140 euro in contanti nell’auto dell’uomo. Successivamente, la perquisizione si è estesa alla sua abitazione.

Nella casa, hanno ulteriormente rinvenuto 110 grammi di cocaina divisi in dosi, due bilance di precisione, vari utensili utilizzati per l’imballaggio della droga e altri 2.170 euro. Il 36enne è stato poi condotto nelle camere di sicurezza in attesa di un processo diretto al Tribunale di Milano. Questo accadeva nel tardo pomeriggio di venerdì 20 settembre.