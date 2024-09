Rubano da un alloggio, tuttavia, le videocamere del padrone di casa li fanno cadere nella trappola

Hanno perpetrato un furto in un appartamento, ma sono stati scoperti grazie ai sistemi di videosorveglianza del padrone di casa. Il proprietario dell’abitazione ha identificato i due ladri attraverso le immagini trasmesse su smartphone dalle telecamere di sicurezza da lui installate e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Notificati della situazione, gli agenti sono arrivati al condominio ubicato in via della Rovere a Milano e hanno arrestato per reato di furto aggravato in concorso un italiano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, e un giovane di 23 anni senza precedenti penali. Subito dopo la telefonata al 112, i carabinieri hanno circondato l’edificio residenziale in via della Rovere, nel quartiere delle Forze Armate. I malviventi si erano rifugiati sulle impalcature esterne di un cantiere nelle vicinanze. Fermati e perquisiti dai carabinieri, i due avevano con loro oggetti appena rubati dall’appartamento, tra cui gioielli d’oro, oltre ad attrezzi per lo scassinamento. Dai successivi controlli è emerso che il trentenne era in regime di arresti domiciliari presso un campo nomadi in via Monte Bisbino a Baranzate, motivo per cui è stato anche accusato di evasione. I due individui sono stati trasferiti in una cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima.