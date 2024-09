Prova a comprare senza pagare al Pam e urta violentemente la sicurezza

Un uomo polacco di 33 anni è stato arrestato dopo aver tentato di fare la spesa gratuitamente al supermercato Pam situato in via Piccinni, vicino a corso Buenos Aires. L’uomo, non volendo pagare, ha prima attaccato un addetto alla sicurezza e poi gli agenti di polizia. È stato quindi accusato di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione alle autorità è arrivata intorno a mezzogiorno di venerdì 20 settembre. L’accusato avrebbe preso alcuni prodotti dagli scaffali del supermercato e quindi si sarebbe diretto verso l’uscita senza fermarsi alle casse.

Quando la sicurezza del negozio si è resa conto di quello che stava succedendo, ha intervenuto ma è stata aggredita dall’uomo, che l’ha spinta con forza provando a scappare. Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, hanno poi proceduto con l’arresto dell’individuo.