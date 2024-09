Oggi, allo Scirea, Liverani, noto paralimpico, è l’ospite d’onore

Durante la giornata dedicata allo sport presso il Centro Scirea ubicato in via Cilea, inizierà alle 15,30, saremo onorati di accogliere una special guest, l’atleta paralimpico di fama mondiale Andrea Liverani. Liverani, che ha vinto una medaglia di bronzo nella disciplina R4 – tiro a segno con fucile ad aria compressa 10 m in piedi SH2 ai Giochi Olimpici di Tokyo, è nostro ospite. Nato a Milano nel 1990, fin da bambino ha mostrato un grande interesse per vari sport, in particolare per il basket. Tuttavia, un tragico incidente stradale all’età di 20 anni gli ha tolto l’uso delle sue gambe. Dopo un periodo di recupero e riabilitazione, Andrea ha riscoperto la sua passione per lo sport: ha iniziato a praticare il basket in carrozzina e poi, nel 2014, si è innamorato del tiro a segna, portandolo ai massimi livelli olimpici.