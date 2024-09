Nonostante la difficoltà dell’impegno, i rossoneri non sono in questa condizione

In merito al derby che ci attende, lo scenario attuale suggerisce evidenti svantaggi per il Milan dovuto alle sfide incontrate, sia in termini tecnici sia oltre. Si percepisce un clima di tensione tra i membri del team, che non fa onore alle competenze dei giocatori o del mister.

Cos’è che porta a tale situazione, potreste chiedere? Ci sono diversi fattori che hanno portato alla crisi attuale del Milan, benché le capacità effettive siano ben più grandi di quanto attualmente sembri.

La partita contro l’Inter potrebbe dare ai rossoneri l’occasione di riscatto? Non sarebbe l’ideale per il Milan. L’Inter ha guadagnato slancio dopo il pareggio a reti bianche contro il City. Nonostante non tutti i giocatori siano in forma, dispone di una squadra ampia e gli ultimi innesti si sono integrati efficacemente.

L’incontro con Manchester potrebbe risentire della stanchezza? No, dato che siamo all’inizio della stagione. Mentre i giocatori sono ancora in fase di addestramento, mi aspetto che le squadre per il match di Champions presentino due o tre volti diversi.

Chi potrebbe essere stella di questa partita? Dal lato del Milan, scommetterei su Abraham, che ha avuto un ottimo inizio. Penso che potrebbe fare una grande differenza, non tanto per le sue capacità di realizzazione, ma per come sa coordinare la squadra. L’Inter ha molti giocatori che potrebbero emergere, come l’ex Calhanoglu, da cui ci si aspetta molto.

Credi che entrambe le squadre daranno battaglia fino all’ultimo per lo scudetto? Il Milan ha avuto un avvio in salita e ha bisogno di trovare il giusto equilibrio per valorizzare i suoi talenti, altrimenti rischia di accumulare troppe perdite. L’Inter, penso, sarà in lizza per il titolo insieme a Napoli e Juventus.