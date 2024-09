Nascondeva la sostanza stupefacente all’interno del telaio di una porta mentre era sottoposto agli arresti domiciliari per spacciare

Un uomo di 57 anni, già posto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato a Sesto San Giovanni perché accusato di trarre profitto dalla vendita di droghe illegali. Al momento dell’arresto, l’uomo si trovava a casa, inserito nel contesto domestico dei domiciliari, ma il suo impegno nel mercato dello spaccio non si era fermato. Durante una routine di controllo da parte dei carabinieri, è stata osservata un’uscita precipitosa dall’abitazione dell’uomo, trattandosi di un 56enne, che era appena uscito dopo aver comprato 1,22 grammi di cocaina. Questo episodio ha portato alla segnalazione dell’uomo alle autorità competenti per i relativi procedimenti amministrativi. Dopo l’episodio, i militari hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione. All’interno di questa, hanno scoperto un’altra dose di droga e una bilancia di precisione nascosta in una crepa all’interno del telaio di una porta, insieme a 310 euro in denaro contante. L’uomo trovava il modo di nascondere la droga nonostante le misure cautelari imposte.