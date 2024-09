MiaNews ha curato gli eventi per il 21 settembre nell’Agenda

PROGRAMMA REGIONALE

– ALLE 11: Attilio Fontana, capo della Regione, partecipa alla celebrazione del centesimo anniversario dell’apertura della prima autostrada mondiale, Milano – Varese.

Lainate, Aree di Sosta Villoresi Ovest

PROGRAMMA CITTADINO

– ALLE 10: Il capo della Lega, Matteo Salvini, si riunisce con i residenti al padiglione del partito.

Mercato di Via Osoppo, all’angolo con Piazzale Velasquez

– ALLE 10: Il deputato Riccardo De Corato partecipa a una raccolta di firme orchestrata da Fratelli d’Italia per protestare contro i costi dell’Area C durante il fine settimana.

Piazza Santa Maria del Suffragio

– ALLE 11: Celebrazione del centesimo anniversario dell’inaugurazione della prima autostrada al mondo, Milano – Varese. Oltre a Attilio Fontana, partecipano anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, il presidente dell’Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente dell’Automobile Club Milano Geronimo La Russa, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il CEO di Autogrill Massimiliano Santoro e il sindaco di Lainate, Alberto Landonio.

Lainate, Aree di Sosta Villoresi Ovest

– ALLE 16: Celebrazione del cinquantesimo anniversario di Boscoincittà. Alcuni degli intervenuti includono il sindaco Giuseppe Sala, Luisa Toeschi, presidente Italia Nostra Milano Nord, Elena Grandi, assessore al Verde, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, Gaia Romani, assessore al Decentramento e Antonella Caroli, presidente Italia Nostra.

Boscoincittà, Cascina San Romano.