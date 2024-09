L’Università Humanitas ha avviato la Stazione per Biciclette

L’Università Humanitas ha presentato la Bike Station, un progetto innovativo pensato per incentivare la mobilità eco-compatibile tra studenti, insegnanti e personale del campus. L’apertura della stazione è prevista per il 30 settembre 2024, coincidendo con l’inizio dell’Anno Accademico. L’innovativa infrastruttura dell’Università Humanitas mette a disposizione 30 stalli per biciclette, sia classiche che elettroniche. La stazione, interamente al coperto per salvaguardare i veicoli dagli agenti atmosferici, sarà fruibile attraverso un sistema di identificazione e disporrà di stazioni di ricarica gratuite per le biciclette elettriche. “Con l’installazione della bike station, potremo sfruttare meglio la rete di percorsi ciclabili che abbiamo precedentemente migliorato,” ha dichiarato l’assessore Rogliani.