Le prime misure di sicurezza per i ciclisti stanno iniziando al Cavalcavia Ghisolfa, in previsione dell’implementazione della pista ciclabile

Milano, 21 settembre 2024 – Il cavalcavia della Ghisolfa a Milano si fa più sicuro per i ciclisti. Mentre si attende la costruzione di una pista ciclabile protetta, il Comune ha messo in opera una nuova segnaletica orizzontale, implementato dei rallentatori ottici e affisso un cartello per segnalare il transito dei ciclisti. In particolare, come riferisce Palazzo Marino, è stata disegnata una nuova linea marginale per ridurre la grandezza della carreggiata ed introdotti sistemi di rallentamento ottico e acustico. Questi ultimi consistono in almeno quattro strisce bianche rifrangenti, disposte in serie, con larghezza e distanze che variano in base al senso di marcia. Si aggiungono poi cartelli informativi che, pur non essendo previsti dal Codice della Strada, servono a segnalare la presenza di ciclisti. Questa misura è stata presa in accordo con il Ministero delle Infrastrutture. Arianna Censi, assessora alla Mobilità, spiega in una nota: “Mentre attendiamo la costruzione della pista ciclabile, che richiederà un grande lavoro di ricollocamento dei pali della linea filoviaria per dare spazio ai bus, abbiamo deciso di intraprendere alcune azioni per rendere il percorso più sicuro per i ciclisti. Ora la carreggiata è più stretta e sono stati inseriti elementi che inducono a moderare la velocità”.