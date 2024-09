L’area verde di piazzale Bacone: “Le nuove tonalità non sono sufficienti. Il degrado e lo sporco sono evidenti”

Piazzale Bacone e Piazzale Lavater sono divisi da più di mezzo chilometro di spazio verde. Quest’area verde prolungata, un tributo alle vittime di via Palestro, è intersecata da varie strade e linee di tram. Lo spazio offre numerose attrazioni, incluse aree di gioco per bambini e cani, tavoli da picnic e ping-pong, un campo da bocce, uno mini calcio, ed anche un chiosco e un fiorista. Tuttavia, i residenti locali non si mostrano entusiasti di queste offerte. Grazia Gervasoni afferma, “Nonostante sia un’area attraente, c’è un crescente senso di degrado e sporco. La sicurezza è diminuita e il problema del traffico di droga è evidente. Quest’area sembra essere un po’ trascurata.” Nonostante Piazzale Bacone sia una delle “Piazze Aperte” rinnovate, con zone pedonali dipinte dai cittadini, Claudio Geroni osserva, “Queste decorazioni su strada non fanno alcuna differenza. La zona è sporca come se fosse in un paese del ‘quarto mondo’: quando il prato viene rasato, si possono vedere rifiuti e bottiglie.” Al di là di questi problemi, ci sono questioni ancora più gravi. Giuseppe Cavo, un frequentatore del parco da molti anni, racconta, “C’è molta gente che dorme nei giardini, ho notato da un po’ che qualcuno ha creato una piccola casa su una panchina”.