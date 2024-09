La Proloco organizzerà una cena “in bianco” domani, situata nella piazza Trento e Trieste

Un evento di cena al completo bianco sta per svolgersi in Piazza Trento e Trieste. Per partecipare, è sufficiente portare il cibo e le bevande da condividere. È richiesto un contributo di 2 euro per persona per sostenere le spese di organizzazione dell’evento. L’evento, che inizia domani alle 20, è promosso dalla Proloco insieme ad altre associazioni. Questo evento si propone come un’opportunità per vivere un momento felice nella piazza che, negli ultimi 18 mesi, è stata afflitta da un aumento dei problemi di sicurezza e degrado.