La polizia locale ha organizzato controlli intensivi sul campo durante la sera

La polizia locale ha condotto controlli straordinari serali, risultando in 55 persone ispezionate e due neopatentati che hanno perso la patente per guida in stato di ebbrezza. Questa azione fa parte dei progetti “Bollate sicura” e Smart (Servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio). Gli interventi selezionati sono stati intrapresi durante le serate e nei fine settimana. Oltre alle penalità imposte ai due 19enni per aver guidato con un tasso alcolemico oltre il limite legale, un altro neopatentato è stato sanzionato per aver condotto un veicolo troppo potente. Un autista è stato punito per aver guidato contromano, altri quattro sono stati fermati e multati per mancanza di documenti. Giovanni Ravelli, l’assessore alla sicurezza, ha dichiarato: “I controlli continueranno anche durante le ore notturne. L’importanza della prevenzione è notevole e verrà ulteriormente intensificata”.