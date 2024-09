La festa del Gorgonzola ha avuto un grande successo: 100mila persone l’hanno visitata

Durante la 24° Sagra Nazionale del Gorgonzola DOP, tonnellate di formaggio dolce gorgonzola, zola piccante, erborinato di capra e blu di bufala pregiato sono state servite per la degustazione, vendita e preparazione di pietanze nelle cucine della Pro Loco. Inoltre, si sono andati oltre con un quintale di torte gustose al gorgonzola, tre quintali e mezzo di gnocchi, cinque di riso e più di quattro di farina gialla per la polenta. Ciò rappresenta semplicemente ciò che è stato consumato dalla Pro Loco nelle sue quattro osterie ed in vari stand. Altresì da notare, vi erano 160 volontari in servizio e si stima che i visitatori siano stati tra i 90.000 e i 100.000, provenienti non solo dalle zone circostanti, ma da tutta la regione. Nonostante la fatica, la soddisfazione è stata immensa. Dalla fiera potrebbe derivare un importante riconoscimento. Per tutta la durata dell’evento, gli ispettori dell’Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia), conferitori di certificati di qualità, hanno esaminato la cucina, l’organizzazione, la gestione dei rifiuti e della sicurezza, nonché il clima e la soddisfazione del pubblico. L’obiettivo è nominare la sagra gorgonzolese per ricevere il marchio di “Evento di Qualità”, grazie ad un protocollo tra Unpli e il governo. “Se ci conferiranno questo riconoscimento, io e la sindaca andremo al Senato per ritirarlo”, ha affermato Donatella Lavelli, presidente della Pro Loco e leader dell’organizzazione. La fiera ha avuto un notevole impatto.

“Penso che tutti gli espositori, ristoranti e produttori abbiamo realizzato delle vendite e siano rimasti soddisfatti. Nostro orgoglio, tuttavia, è vedere la felicità nelle persone. Serena”. Un significativo momento di unità: “Anche quest’anno, in uno dei nostri locali, la sindaca si e’ occupata del servizio ai tavoli e l’ex sindaco era responsabile del lavaggio delle stoviglie. Non penso che questa situazione sia comune ovunque”. Così ha detto Ilaria Scaccabarozzi, il primo cittadino: “La festa ha messo in evidenza una Gorgonzola ospitale. Esprimo i miei ringraziamenti a quanti ci hanno fatto visita. Ma in particolare voglio ringraziare gli incansabili volontari del Pro Loco, che sono stati il motore dell’evento, i dipendenti, le forze di polizia, coloro che si sono dedicati alla pulizia e alla sostenibilità. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a questo successo”.