Il padrone di casa di Milano non era presente quando il suo appartamento è stato assaltato. Tuttavia, grazie all’uso delle telecamere, è riuscito a seguire l’intero episodio. Così, contatta il 112 e, attraverso il suo rapido intervento, ha permesso l’arresto dei ladri

Un individuo sottoposto agli arresti domiciliari in un campo nomadi situato a via Monte Bisbino a Baranzate ha deciso di fuggire per compiere un furto in un appartamento con un altro individuo. Questo evento è avvenuto la scorsa sera in Milano, in un complesso residenziale di via della Rovere nella zona delle Forze Armate. Il padrone dell’appartamento ubicato all’ultimo piano ha chiamato le forze dell’ordine. Nonostante fosse lontano, grazie al sistema di videosorveglianza ha potuto osservare le azioni dei malviventi. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono riusciti a individuare i ladri nascosti tra le strutture di un cantiere. I due avevano con sé gli oggetti preziosi appena trafugati e gli utensili utilizzati per forzare l’ingresso. I colpevoli sono un italiano di trent’anni con vari precedenti penali e già agli arresti domiciliari e un 23enne senza reati pregressi. Entrambi sono stati presi in custodia per furto in abitazione. Il primo dovrà rispondere anche per evasione.