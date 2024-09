Il Comune riacquisisce la proprietà del suolo precedentemente occupato

Un residente di Rho aveva preso il controllo non autorizzato di un lotto municipale sulla via Bormida, trasformandolo in un’improvvisato deposito per veicoli di lavoro. Dopo due mesi, la polizia locale di Rho e i carabinieri sono riusciti a ripristinare la legalità e il Comune ha recuperato la proprietà del terreno. La situazione è stata scoperta per la prima volta il 18 luglio scorso, quando l’amministrazione del Comune ha scoperto l’invasione del terreno da parte di un cittadino di Rho, già noto alle forze di polizia. Gli ufficiali hanno riscontrato che il terreno era stato illegittimamente recintato ed equipaggiato con un cancello d’ingresso per i veicoli. All’interno, erano parcheggiati numerosi veicoli con il logo di un’azienda di trasporto, inclusi diversi camion, automobili, una pala meccanica e un roller compattatore. Le modifiche illegali al terreno lo avevano trasformato in un parcheggio. Di recente, con la collaborazione della Prefettura di Milano, la polizia locale e i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di demolizione e ripristino notificata al cittadino di Rho. Le forze dell’ordine hanno inoltre informato l’azienda di trasporto di rimuovere i veicoli parcheggiati in tale area. L’area deve ora essere ripristinata al suo stato di verde originale, com’era prima dell’occupazione.