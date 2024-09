Il centenario dell’autostrada Milano-Varese viene celebrato con un corteo di automobili. Il calendario degli eventi festivi è stato avviato

A Arese, Milano, il primo gruppo di auto che si è mosso su una sola carreggiata risale al 21 settembre 1924, in presenza del Re Vittorio Emanuele III, che guidava la sua Lancia Trikappa, e il suo rispettivo ingegnere, Piero Puricelli, creatore e costruttore del progetto. Essendo la prima autostrada del mondo e attualmente anche la prima autostrada a cinque corsie in Italia, l’A8 Milano-Varese, nota come l’autostrada dei laghi, celebra oggi il suo centesimo anniversario con diverse attività, tra cui una cerimoniale “sfilata” di auto di varie epoche per commemorare la storia dell’automobile. Alle 10.30, al centro di guida sicura dell’Automobile Club Milano a Lainate, per enfatizzare l’importanza della sicurezza stradale, come ha sottolineato Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ci saranno vetture rappresentative di tutti i 100 anni, con varie personalità che parteciperanno alla “sfilata” fino alla storica area di servizio Villoresi Ovest, emblema della mobilità autostradale italiana. Qui alle 10.30, tra i partecipanti, ci saranno il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. Nella stazione di servizio Villoresi Ovest e nel pomeriggio a quella di Castronno nel Varesino, saranno svelati due totem celebrativi. Infine, domenica su Rai 3, dalle 15.15, verrà trasmessa una puntata per raccontare la storia dell’A8.

Non solo Autostrade per l’Italia disperderà messaggi di “buon compleanno” attraverso i pannelli luminosi sparsi per tutta la rete autostradale, ma festeggerà l’A8 e la creazione dell’intera rete autostradale proiettando filmati nelle stazioni di servizio. A sua volta, il Comune di Lainate e l’Associazione Santa Virginia, con la collaborazione di altre organizzazioni della regione, hanno pianificato diverse attività per celebrare il primo tratto dell’autostrada A8, inaugurato a Lainate. Questa mattina alle 9.15, a Villa Litta, si è svolta la presentazione del “Museo Temporaneo Diffuso”, una mostra fotografica dedicata all’autostrada con immagini storiche e un annullamento filatelico in onore del Centenario, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Da domani alle 10:30, sarà possibile osservare dal ponte ciclopedonale di via Manzoni il passaggio del corteo commemorativo organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, che percorrerà la tratta autostradale da Milano a Varese. Infine, le sale di Villa Litta ospiteranno la mostra “100 anni di autostrada”.