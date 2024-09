I negozi sono attivi e la musica risuona. Inaugura la Notte Bianca

Oggi a Quinto Stampi, in piazza Fontana, si svolgerà la Notte Bianca del Commercio. Un evento pensato per sostenere le imprese locali e offrire una serata di svago diversa dal solito, caratterizzata da socializzazione e piacere. L’atmosfera della serata sarà animata da un concerto dal vivo, che renderà ancora più accattivante l’apertura straordinaria di negozi, caffè e ristoranti. I visitatori avranno l’opportunità di ballare, fare shopping e gustare le proposte gastronomiche dei vari venditori. Per i più piccoli, inoltre, verranno organizzati giochi e altre attività divertenti. L’evento Notte Bianca del Commercio è organizzato dal Municipio, in collaborazione con il Distretto del Commercio.