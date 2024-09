Grazie alla presenza di guardie di sicurezza, il tentativo di rubare del rame è stato sventato

C’è stato un tentativo di furto in un cantiere edile, sventato dalle guardie private di Sicuritalia. L’evento ha avuto luogo all’alba di ieri, intorno alle 4:30. Varie persone hanno forzato il perimetro del cantiere con un veicolo commercial, riuscendo a prendere del rame e altri prodotti. Grazie all’azione tempestiva della sicurezza, la polizia ha potuto localizzare i malviventi e metterli in manette. I criminali erano giunti sul luogo con un camioncino rosso e una volta entrati, danneggiando il cancello, hanno accumulato un’enorme quantità di elementi, tra cui rotoli di rame e cavi plastificati, per poi caricarli sul loro veicolo. Le loro azioni non sono state inosservate dalle guardie private. Grazie ai dettagli forniti dalle guardie, tra cui la targa del veicolo, le forze dell’ordine hanno intercettato i malviventi poco dopo, recuperando così la merce rubata.