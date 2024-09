Due egiziani sono stati arrestati a Milano per aver conservato 3 chili di hashish all’interno della loro abitazione

Gli agenti di Polizia di Stato a Milano hanno individuato un possibile nascondiglio di droga e concluso con l’arresto di due uomini egiziani, uno di 34 e l’altro di 24 anni, quest’ultimo già precedentemente obbligato a presenziarsi davanti alla Polizia giudiziaria. Mentre il supposto rifugio veniva ispezionato dal team Investigativo del Commissariato Comasina, gli ufficiali hanno osservato il più giovane lasciare l’edificio per raggiungere un minimarket vicino al Viale Stelvio. Allo stesso tempo, il suo complice, 10 anni più vecchio, ha lasciato lo stesso edificio per fare una passeggiata con il suo cane nei pressi di un parco del Viale Stelvio. Una volta fermati e perquisiti, la polizia ha trovato un mazzo di chiavi per un appartamento e una cantina, dove all’interno di un borsone erano nascosti 30 pacchetti di hashish del peso totale di 3 kg, insieme a altri 15 grammi sul tavolo della cucina, una bilancia di precisione e 4500 euro cash. Dopo l’arresto, il 34enne ha lasciato il suo cane alle cure di una vicina.