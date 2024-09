Dimostriamo loro considerazione. Evitiamo i doni, marcature da 4-5 goal…

Bebo Storti, al secolo persona e sul palcoscenico artista, ritrae l’immagine della decisione: “Conto 68 anni, di cui 62 trascorsi come tifoso dell’Inter, merito di poter esprimere liberamente il mio pensiero”. Quando si avvicina il derby, Storti non perde tempo con giri di parole: “L’Inter sta mostrando una forma strepitosa, vantando uno dei migliori centricampo di tutta l’Europa. Il match contro il City ne è la prova, dove Barella ha dominato sugli avversari. Incluso De Bruyne, che rispetto al nostro giocatore non merita nemmeno di portargli la borsa nello spogliatoio. Solo Guardiola potrebbe…”. Un’ironia tipica del derby, genuina: “Il Milan va rispettato come merita. Dunque, voglio un punteggio di quattro o cinque a zero. Nessuna concessione”. Il campo parla da sé: “Spero che l’Inter non sottovaluti i rossoneri, anche se non vedo calciatori del Milan capaci di mettere in difficoltà la nostra difesa. L’unico minaccioso è Leao, benché ultimamente tenda a sparire durante le partite”. Le cose non sembrano andare bene in casa Milan: “Posso dire riguardo a Ibrahimovic? In primo luogo, ci ha regalato uno Scudetto sotto la pioggia contro il Parma. Poi si è trasferito al Barcellona per Eto’o, permettendoci di vincere la Champions. E successivamente gli abbiamo sbattuto in faccia lo Scudetto. Ora con questa nuova dichiarazione prima del Liverpool, ‘io sono il boss’…posso solamente augurargli il meglio”. Fonseca è nell’occhio del tornado: “Alla fine in campo entrano i giocatori. Non c’è bisogno di farlo soffrire inutilmente, ci sono molte stazioni di servizio in cerca di un proprietario, potrebbe acquistarne un paio e dedicarsi a quello”. Ricorda i derby del passato? “Li ho tutti in memoria, compresi quelli persi. Dopo la loro retrocessa era interessante affrontarli anche per vedere che sapore aveva la Serie B…”. Il Derby di Milano ha un’atmosfera unica: “Tifosi milanisti e interisti allo stadio insieme? È sempre stato così”.

“L’importanza e la bellezza del gioco del calcio non possono essere trascurate.”