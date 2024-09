Davanti alle scuole si aprono piazze. In questi sette posti, sono disponibili tavoli e giochi

I progetti del bando “Piazze aperte per ogni scuola” stanno prendendo corpo. Questa iniziativa pubblica del Comune di Milano, in collaborazione con Amat, Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, ha visto la presentazione di numerose proposte da parte di scuole, associazioni e cittadini. La prima zona a beneficiare di queste modifiche è stata via Pescarenico, nel quartiere Torretta, nel corso della “Green week”, dedicata alla restituzione degli spazi urbani ai più piccoli. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza degli assessori Gaia Romani (Responsabile dei Quartieri) e Arianna Censi (Mobilità), insieme al presidente del Municipio 5, Natale Carapellese. Fra i progetti realizzati, su richiesta di vari proponenti tra cui l’Istituto comprensivo Gino Capponi, spicca una nuova area pedonale di 1.200 metri quadri, dotata di 12 panchine, 3 tavoli da picnic, 14 piante in vaso e 2 tavoli da ping pong. In arrivo l’inaugurazione di altre sei piazze. La prossima apertura è prevista domenica alle ore 17, in largo Balestra, situato nel quartiere Giambellino.