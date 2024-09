A Paderno si è verificato un incidente. Un uomo di 47 anni a bordo di una motocicletta ha perso il controllo e ha subito una caduta. Sfortunatamente, l’uomo è deceduto durante il trasferimento all’ospedale

A Paderno Dugnano (Milano), un uomo di 47 anni è tragicamente deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto e caduto violentamente sull’asfalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, l’uomo non è sopravvissuto al trasporto in ospedale. L’incidente mortale è avvenuto venerdì sera, all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e la Statale dei Giovi. I soccorsi sono stati immediati con il sopraggiungere di un’ambulanza e di un’automedica del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista prima di trasportarlo in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo, a seguito dell’arrivo in DEA, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Oltre al personale medico, sono arrivati sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Paderno Dugnano, incaricati di effettuare i rilievi necessari. I doveri del comando cittadino includono la ricostruzione precisa degli eventi, che, secondo le prime indicazioni, sembra essere piuttosto semplice: l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, cadendo e colpendo violentemente la testa. Testimoni e possibili riprese video aiuteranno a determinare l’esatta dinamica dell’incidente e la causa del tragico incidente.