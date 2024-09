Una raccolta di denaro è in atto per sostenere i 6000 scienziati Airc nella loro battaglia contro il cancro

“Giannasi 1967” torna in pista affiancando il Comitato Lombardia Fondazione Airc, convocando un incontro domani presso il mitico chiosco in piazza Bruno Buozzi a Milano a favore dei 6mila ricercatori dell’Airc. Questo evento, che da 18 anni si ripete per racimolare fondi da assegnare ai progetti mirati al perfezionamento di diagnostici e terapie più efficenti contro tutti i vari tipi di tumori. Un evento che è stato gradito negli anni, che ha permesso di finanziare l’equivalente di 11 borse di studio all’anno per giovani scienziati. I fondi ammassati l’anno passato hanno supportato il progetto sulla riattivazione delle cellule immunitarie per combattere i tumori guidate dal Dottor Domenico Supino, uno ricercatore presso Humanitas. “Sento molto la responsabilità nei confronti della Airc, di Dorando Giannasi e di tutti quelli che hanno aiutato con le loro donazioni”, dichiara il dottor Supino. “Grazie a questa borsa di studio, posso continuare con il mio progetto che si propone di elaborare terapie biologiche per risvegliare le cellule immunitarie”.