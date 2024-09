Una dottoressa in psicologia presso la farmacia Matteotti

La farmacia comunale di via Matteotti ha avviato un servizio di consulenza psicologica. Questo supporto sarà utilizzato per aiutare gli individui che soffrono di ansia, stress o problemi del sonno. Tra i servizi offerti ci sono la gestione dello stress, l’ansia e l’assistenza per i disturbi psicosomatici. Tutte le persone di età superiore ai 18 anni possono usufruire di questo servizio. La farmacia sottolinea l’importanza di prendersi cura della salute mentale, affermando che anche un piccolo passo può apportare un cambio significativo. Ogni sabato, sarà presente una psicologa. Per informazioni o per prenotare un appuntamento, è necessario visitare la farmacia. Il servizio ha ricevuto risposte positive dai cittadini e dai commentatori su un social media dedicato a Novate, dove è stato apprezzato come un primo passo utile. Il ritmo di vita moderno, frenetico e mentalmente faticoso, può portare a questi problemi. Imparare a gestire lo stress e l’ansia può aiutare a ritrovare un equilibrio psicofisico e a trovare modi per cambiare l’ambiente o noi stessi (pensieri, emozioni, reazioni abituali).