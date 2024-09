Un traffico di droga è stato scoperto grazie ad un account Amazon: circa 80 kg di sostanze illegali (incluso nel frigorifero) erano custodite all’interno dell’abitazione del narcotrafficante traditore

Massimo Danilo Giuliana, un noto personaggio nel circuito di narcotraffico di Milano, è stato arrestato per la terza volta recentemente. Il 46enne è finito di nuovo nella rete della polizia a causa del suo account Amazon. Quando gli è stato chiesto del motivo per cui deteneva due gruppi di chiavi, ha preferito non rispondere. Tuttavia, non appena gli agenti hanno scoperto il suo account Amazon, deve aver realizzato di essere intrappolato. È stato preso in custodia giovedì con l’accusa di possesso di stupefacenti per lo spaccio, poiché era in possesso di quasi 80 kg di droga.

Giuliana ha una storia precedente di arresti per reati correlati alla droga. Era stato incarcerato a gennaio 2022 quando aveva tentato di fuggire con 50 kg di hashish. Più tardi, ad aprile del successivo anno, la polizia lo ha trovato con un shotgun, esplosivi, 70.000 euro in contanti e 14 kg di stupefacenti.

Intorno alle 22.15, il problema per lui ha avuto inizio quando è stato intercettato in via Lancetti dalla polizia in auto, che lo ha immediatamente identificato grazie ad un arresto remoto risalente a qualche anno prima. Dopo aver fermato il veicolo, i poliziotti hanno scoperto un sacco contenente 2 chili e 300 grammi di hashish seduto sul sedile del passeggero. Considerando i suoi precedenti, gli agenti dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico hanno esteso la ricerca alla sua abitazione in via Valtellina, dove hanno scoperto 220 grammi di cocaina e 11 di marijuana nascosti. L’attenzione dei poliziotti è stata poi attratta da un mazzo di chiavi non appartenente a quella casa. Dopo ulteriori controlli sul suo telefono, gli investigatori hanno trovato un account Amazon collegato ad un indirizzo in via Butti.

Qui hanno trovato il loro “grande pesce”. In un appartamento in ristrutturazione, hanno sequestrato 6 chili di marijuana, 5.5 chili di cocaina e 65 chili di hashish; parte dell’hashish era confezionato in sacchetti di famosi produttori di cioccolato e parte era conservato in frigorifero presumibilmente per mantenere alti livelli di Thc. Per Giuliana, che era attualmente sotto sorveglianza speciale, le porte di San Vittore si sono aperte.