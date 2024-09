Un presunto incendiario è stato arrestato a Milano. È sospettato di aver incendiato auto e scooter, provocando la distruzione totale di 33 veicoli, che sono stati completamente divorati dalle fiamme

Un giovane romeno di 25 anni è stato indagato per il reato di danneggiamento a Milano. L’uomo è accusato di aver incendiato un totale di 20 autoveicoli e 13 ciclomotori tra l’8 marzo a San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, e tra il 7 e il 26 luglio a Milano. Le forze dell’ordine di San Donato hanno identificato l’individuo sospettato di essere il piromane, un residente nell’area milanese. In seguito alla situazione, il GIP del Tribunale di Milano ha imposto al 25enne l’obbligo di rapportarsi alla Polizia Giudiziaria, decisione che è stata resa ufficiale due giorni fa. Il presunto piromane era stato fermato dai Carabinieri la notte dell’8 marzo, circa due ore dopo gli incendi, vicino ai luoghi di questi eventi, a bordo di uno scooter. Tuttavia, la sua spiegazione di essere uscito di casa per fumare non ha persuaso i carabinieri, che hanno deciso di indagare ulteriormente. L’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza hanno poi rivelato un individuo, vestito come il sospettato e in sella a uno scooter, nei siti degli incendi al momento del loro scoppio. Queste immagini, assieme al riconoscimento da parte di testimoni, hanno infine confermato l’identità del 25enne come l’autore degli incendi.