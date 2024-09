Un piano è stato elaborato per l’ex Istituto Marchiondi Spagliardi: la struttura si trasformerà in una residenza per studenti

Il 20 settembre del 2024, è stato annunciato che l’antico istituto Marchiondi Spagliardi di Milano, un esempio iconico di architettura brutalista degli anni ’50 disegnato da Vittoriano Viganò, sarà rinnovato dopo più di tre decenni di abbandono. L’edificio, riconosciuto per il suo significato culturale, subirà un restauro conservativo e si trasformerà in una residenza studentesca che ospiterà quasi 170 studenti gestita dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi. Oltre ciò, il luogo si trasformerà in uno spazio dedicato all’apprendimento delle arti e della musica. Un investimento di quasi 45 milioni di euro sarà destinato a questo progetto, con lavori che dovrebbero iniziare nel 2025 e terminare nella primavera del 2028. Il progetto, denominato “Life from Arts”, è stato sviluppato dal Bcma Studio – Caup di Shanghai e porterà un’impronta unica, puntando sull’arte come elemento centrale. Oltre ad essere una residenza, l’edificio offrirà spazi per lo svolgimento di attività artistiche e musicali. Il sindaco Beppe Sala ha sottolineato l’importanza di questa struttura per la città di Milano e ha accennato al finanziamento governativo che ha reso possibile questo progetto rivoluzionario. Situato nel quartiere di Baggio, l’ex Marchiondi era originariamente destinato a giovani ‘difficili’ e Viganò lo progettò in modo innovativo per promuovere la socializzazione e l’interazione in uno spazio verde. Il progetto di rinnovamento rispetterà la sua storia, mantenendo il patrimonio culturale che l’istituto rappresenta.