Milano rilancia ‘No parking way’: il ritorno delle vie prive di auto. Le strade saranno aperte per discussioni, giochi e attività sportive

Il 20 settembre 2024, Milano celebra nuovamente il ‘Giorno senza auto’, ribattezzato ‘No parking day’. Il 21 e 22 settembre, da mattina alle 19, sette vie riappartenteranno a sette comuni di Milano, escludendo le auto parcheggiate per fare spazio a conferenze, opera d’arte, letture, sport, laboratori di riciclo e upcycling, presentazioni e altre iniziative educative, tutte organizzate da associazioni locali. L’Assessore all’Ambiente e Verde, Elena Grandi, prenderà parte alla manifestazione domani in Piazza Libia alle 11 e poi si sposterà in via Tolstoj alle 14; ha sottolineato come la libertà da auto parcheggiate in queste vie per due giorni dimostra che tali spazi possono avere usi diversi, che possono arricchire la vita della comunità locale. “Siamo grati all’Atm, all’Amsa e alle Assessorie alla Mobilità e alla Sicurezza per aver reso possibile ancora una volta questo evento fondamentale”, ha dichiarato. Il ‘No parking day’ avrà luogo il 21 settembre in Piazzale Libia e via Tolstoj, il 22 settembre continuerà in via Orti, via Giuseppe Bottelli, via Pacini, via Barilli/via Momigliano e piazza Bettini.

L’Assessorato all’Ambiente e Verde della città di Milano ha organizzato una campagna di raccolta di pile con il sostegno dei Municipi, di Atm e degli Assessorati alla Mobilità e alla Sicurezza. Amsa si unisce anche quest’anno per sensibilizzare il pubblico sulla differenziazione dei rifiuti. Durante il “No parking day”, saranno messi a disposizione contenitori per raccogliere batterie e piccoli E-Waste come tablet, smartphone, mouse e piccoli elettrodomestici. Inoltre, domenica 22 settembre l’amministrazione comunale incontrerà residenti per discutere di piani di urbanizzazione tattica che influenzeranno alcune strade scolastiche, come parte del programma “Piazze aperte per ogni scuola”. L’incontro si terrà in via Bottelli alle 11:15, in via Barrili, 22 alle 14:00, e in piazza Bettini alle 15:30. Gli assessori Arianna Censi (Mobilità), Elena Grandi (Verde), Gaia Romani (Piano Quartieri) saranno presenti, insieme ai sostenitori dei progetti di rigenerazione. Questa iniziativa è parte della Milano Green Week 2024, che inizia ufficialmente il 26 settembre, con oltre 300 eventi in tutta la città fino a domenica 29.

Il quarto episodio di questa serie si concentrerà sulla transizione ecologica e ambientale. Si discuterà di queste tematiche il 27 settembre, all’interno dell’incontro “Le città come catalizzatori nel tragitto verso la neutralità: i Climate City Contract come strumenti di accelerazione e intervento”. Saranno presenti Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Elena Grandi, Assessora al Verde ed Ambiente, insieme ai 25 stakeholder che hanno sottoscritto il Climate City Contract di Milano e rappresentanti di altre città italiane come Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino.