MiaNews presenta gli eventi programmati per il 20 settembre

ELENCO DEGLI EVENTI PRINCIPALI

SCHEDA DELLA CITTÀ

− A PARTIRE DALLE 9.30: si svolgerà un workshop riguardante la strage nazifascista avvenuta a piazzale Loreto il 10 agosto 1944.

Luogo dell’evento: Casa della Memoria, situata in via Confalonieri 14

– ALLE 11: presentazione alla stampa del progetto ‘Life from Arts – Una nuova vita per il Marchiondi’, concepito e attuato dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi per il recupero dell’antico Istituto Marchiondi-Spagliardi. Prenderanno parte all’evento: il sindaco Giuseppe Sala, la Vicesindaco Anna Scavuzzo, Emmanuel Conte, assessore per le Risorse Finanziarie, Economiche e Patrimoniali e la presidenza del Municipio 7 insieme a Salvatore Carrubba, presidente della Fondazione Collegio delle Università Milanesi; Stefano Blanco, Direttore Generale della stessa fondazione, l’architetto Angelo Bugatti dello studio BCMA e CAUP Shanghai ed Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Luogo dell’evento: Palazzo Marino, Sala Alessi, situato in piazza della Scala 2

– ALLE 12.30: inaugurazione di una nuova piazza scolastica all’aperto. Saranno presenti l’assessore Gaia Romani e il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese.

Luogo dell’evento: Via Pescarenico

– ALLE 20.30: presenza del sindaco Giuseppe Sala alla celebrazione nazionale di Sinistra Italiana.

Luogo dell’evento: Cavalcavia Bussa

SCHEDA DELLA REGIONE

– ALLE 10.30: l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi terrà un breve intervento nel corso del Festival ‘Made in Lombardia’, importante evento dedicato ai giovani artigiani italiano, promosso e coordinato dalla Regione Lombardia e Unioncamere, in collaborazione con ‘Eccellenza Italiana’.

Luogo dell’evento: Piazza Città di Lombardia

PROGRAMMA URBANO

– ALLE 17.30: Conferenza stampa di Azione dopo un tour al carcere di San Vittore. Presenti il leader regionale Fabrizio Benzoni, il leader provinciale Francesco Ascioti, il consigliere locale Daniele Nahum, capo della Sotto-commissione prigioni della città di Milano, la consigliera di comunità Elisabetta Genovese, responsabile degli enti carcerari del Distretto 6 e il rappresentante Under30 Alberto Tavolaro.

Piazza Filangeri.