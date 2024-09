Massimo Giuliana, il trafficante di droga tradito dal suo account Amazon: quasi 80 kg di sostanze illecite (compresi quelli nel frigo) sono stati ritrovati nella sua abitazione

Massimo Danilo Giuliana, un nome significativo nel panorama del traffico di droga milanese, è stato arrestato. Giuliana aveva già sperimentato la vita carceraria nel gennaio 2022, quando fu intercettato con 50kg di hashish al termine di un inseguimento sfrenato. Non ha impiegato molto tempo per finire nuovamente dietro le sbarre: nell’aprile dell’anno seguente, infatti, la Squadra Mobile lo individuò con un fucile a pomp, esplosivi, 70mila euro in contanti e 14kg di sostanze illecite.