L’ufficio di prossimità offre consulenza legale senza costi direttamente nel tuo quartiere. Un servizio di giustizia accessibile a tutti

Nel Comune di Vimodrone, ormai riconosciuto come estensione del Tribunale di Monza, si realizza un’agevolazione significativa per i residenti locali coinvolte in questioni legali riguardanti l’amministrazione di sostegno e la tutela. Questa iniziativa comporta non solo un risparmio di tempo notevole per i cittadini, ma rappresenta anche un successo per l’ente comunale che continua a rispondere prontamente alle necessità delle famiglie. Dario Veneroni, il sindaco della città, ha inaugurato l’Ufficio di prossimità, un servizio concepito per facilitare le relazioni tra il sistema giudiziario e i cittadini, riducendo la distanza tra i due. Collegato allo sportello Sicurezza in via Battisti 54, l’Ufficio offre consulenza legale gratuita e sarà accessibile ogni martedì e giovedì, dalle 10 alle 12, previo appuntamento. Il servizio permetterà di ottenere informazioni, assistenza e gestione di dossier, tra cui richieste al giudice tutelare sulle questioni relative ai minori, oltre alla possibilità di presentare la documentazione online. Questa innovazione è parte di un progetto più grande finanziato dall’Unione europea e coordinato dal Ministero della Giustizia in tutto il paese. L’apertura dell’Ufficio è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Pirellone e l’amministrazione locale, che ha fornito locali, apparecchiature e personale specializzato. “Lo sportello aumenta le opportunità offerte dal nostro territorio, avvicinandosi maggiormente alle necessità della popolazione, in particolare quelle più vulnerabili”, ha dichiarato il sindaco. “Ora le persone possono rivolgersi direttamente qui, evitando di dover presentare documenti alle cancellerie dei tribunali. Siamo l’unica sede nell’area”.

Un’altra opportunità si aggiunge al percorso “Camera bianca”, una via di mediazione per varie dispute tra coniugi, genitori e figli, vicini o colleghi, lanciata nel 2022 e gestita da un team di volontari. “I contesti sono diversi, ma l’intento è identico: affrontare le necessità che influenzano la qualità della vita” fa sapere Veneroni. “Stiamo espandendo la nostra influenza per accogliere le richieste che prima rimanevano inascoltate”. Il benessere è l’obbiettivo principale, sia che riguardi l’eliminazione di lunghe attese nei tribunali o la risoluzione di disaccordi e conflitti. “Alla radice di tutto, c’è un’unica idea: ascoltare per poter perfezionare il servizio con interventi specifici”.