L’omaggio a Roberto Cavalli è composto da pezzi cult e celebrità. Il suo primo show senza la sua presenza, però, è stato segnato dalla tristezza e dalle lacrime

Il fondatore della maison Roberto Cavalli, scomparso ad aprile, è stato onorato in modo significativo attraverso una sfilata speciale curata dal direttore creativo Fausto Puglisi. Quest’ultimo ha preso in considerazione sette pezzi iconici della moda Cavalli per il primo spettacolo seguente la sua morte. Questi pezzi includono tre sottovesti con stampa zebrata autunno-inverno 2000, un abito da sirena in pelle nera e chiffon autunno-inverno 2003 e tre abiti piumati dell’autunno-inverno 2004. Durante l’evento, un’immagine dell’estinto stilista è stata mostrata sullo sfondo di Palazzo Mezzanotte. Puglisi ha espresso i suoi sentimenti riguardo a Cavalli, ricordando il periodo in cui lavorava come cameriere a New York e Cavalli era al top del suo successo. Puglisi ha anche menzionato Eva, l’ex moglie di Cavalli, come co-creatrice di questo “meraviglioso sogno”. Tra le modelle in passerella c’erano Mariacarla Boscono, Karen Elson ed Eva Herzigova. Gli spettatori, tra lacrime e applausi, hanno ascoltato “Living on My Own” di Freddy Mercury. L’evento si è concluso con un tributo finale: “Per Roberto”.