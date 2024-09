L’inaugurazione dell’ultimo segmento della M4 è in programma per sabato 12 ottobre: il conto alla rovescia è iniziato

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che l’apertura dell’ultima porzione della linea Metropolitana 4 (M4), che connette l’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo in direzione est-ovest, avverrà sabato 12 ottobre. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parteciperà alla cerimonia del taglio del nastro.

In particolare, il 12 ottobre verrà aperto al pubblico il tratto che collega la stazione centrale di San Babila con la fermata finale occidentale di San Cristoforo FS. Le precedenti aperture hanno riguardato la sezione tra Linate e Dateo, poi quella tra Dateo e San Bibila, completate nel luglio 2023. Questa recente inaugurazione completa così il percorso. La giornata del 12 ottobre sarà un evento accessibile a tutti, culminando con una festa che durerà l’intera giornata, inclusa la programmazione di spettacoli teatrali serali.

Parallelamente, l’attenzione è rivolta anche alle gare pubbliche per l’assegnazione dei servizi del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la città di Milano, l’appuntamento è previsto per dicembre 2026. Per l’area metropolitana milanese, compresi le province di Monza e Lodi, tale momento si avvicina rapidamente. Infatti, l’Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha annunciato ieri che la gara sarà “pubblicata entro la fine dell’anno”.

Il bando in questione riguarda l’assegnazione di quattro su sei lotti per la produzione di circa 48 milioni di veicoli-kilometri per anno, il che corrisponde a un costo annuo complessivo di quasi 180 milioni di euro. In altri termini, il valore totale per i sette anni previsti per l’assegnazione dei servizi è di quasi 1,3 miliardi di euro. Francesca Zajczyk, la presidente dell’Agenzia, ha dichiarato: “Abbiamo finalmente raggiunto le fasi finali che precedono la pubblicazione del bando”.

Per essere più precisi, il bando riguarda la riassegnazione dei servizi di trasporto su strada per il Nord-Ovest di Milano e la Brianza occidentale (includendo Castanese, Legnanese, Rho e Bollate, Groane), il Nord-Est di Milano e la Brianza centrale (compresi Seregno, Vimercatese, Valle dell’Adda), il Sud-Est di Milano e la Provincia di Lodi (includendo Martesana, Paullo, Zelo Buon Persico, Melegnanese, Lodigiano, Lodi, Bassa Lodigiana) e, infine, i servizi di autobus per Magentino, Abbiatense e Binaschino.