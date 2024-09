“L’Anffas riceve supporto attraverso l’evento ‘La 24ore di Spazzola’”

Domani nel quartiere di Paolo Sarpi si celebrerà un’occasione speciale. La maratona benefica “La 24ore di Spazzola”, che gioca trasformando pettini, forbici e rasoi in insoliti utensili di solidarietà, raggiunge il suo trentesimo giro. Lo scopo dell’evento è di sostenere le attività e i progetti dell’Anffas – Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi dello sviluppo. Il ricavato dell’evento sarà totalmente devoluto, in particolare, alla sezione della Brianza di Anffas e ai suoi progetti dedicati ai più piccoli.

“Sono entusiasta di aver raggiunto il trentesimo anno di questa maratona unica. Grazie, soprattutto, all’amore e al coinvolgimento dei miei numerosi clienti e residenti del quartiere. Anno dopo anno, mi mostrano con gioia di voler contribuire non solo con le loro donazioni, ma anche con 24 ore di partecipazione attiva. Ogni individuo si coinvolge offrendo le proprie passioni, dalla musica alla cucina, per rendere questa giornata sempre più emozionante”, afferma Giuseppe Occhipinti, conosciuto come Pino “Spazzola”. In occasione dell’evento, la barberia “Spazzola” sarà aperta senza necessità di prenotazione, dalle 8 di domani alle 3 di domenica 22 settembre.