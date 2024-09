La Sos Onlus ha avviato un nuovo corso e sta cercando volontari per soccorso

La Sos ha aperto le iscrizioni per il 38° corso di formazione per soccorritori, il quale avrà inizio la sera del 30 settembre presso il teatro Testori in via Vittorio Veneto. Il corso, aperto a tutti i cittadini maggiori di 18 anni, è strutturato in due moduli per un totale di 120 ore. Alla fine di questo percorso, i partecipanti otterranno la qualifica di soccorritore-esecutore. Anche chi non desidera lavorare in ambulanza e i giovani che hanno raggiunto i 16 anni possono unirsi all’associazione, sostenendo con trasporti di supporto, gestione della centralinistica e molto altro ancora. “Per domande o dettagli riguardanti il corso o l’associazione, venite a trovarci in via dello Sport, a Novate”, invitano dal Sos. Questa entità è stata creata nel giugno del 1984, per offrire un servizio indispensabile ai cittadini di Novate. In questi 40 anni, sono passati dal primo mezzo di soccorso all’attuale flotta, dalla divisa bianca a quella corrente, ma la volontà di aiutare con spirito di sacrificio e solidarietà è rimasta invariata. Per informazioni, è possibile inviare un’email a: formazione@sosnovate.it, per le attività: info@sosnovate.it, oppure chiamare il numero 02.3544744 o visitare il sito www.sosnovate.it.