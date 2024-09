“Indicazioni riguardanti l’importanza di Milano durante la Resistenza”

Marco Mazzei, componente del consiglio comunale della Lista Sala, ha proposto di installare alla periferia delle principali strade della città, aeroporti di Linate e Malpensa, e stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Milano Porta Garibaldi, un cartello indicante “Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza”. L’obiettivo è far ricordare a tutti il ruolo significativo che ha svolto Milano nel processo di liberazione dal nazifascismo e il costo in termini di sofferenze, perdite e devastazioni. La proposta, sottoscritta anche dai colleghi del consiglio comunale Marzia Pontone, Alessandro Giungi, Natascia Tosoni, Monica Romano, Marco Fumagalli, Carlo Monguzzi, Roberta Osculati, Diana De Marchi e Federico Bottelli, suggerisce che i cartelli siano presenti in diverse lingue per assicurarne la comprensione anche da parte dei visitatori stranieri. Il progetto propone l’installazione di questi cartelli per il 25 aprile 2025, in coincidenza con il ricordo della Liberazione. Nonostante la proposta sia stata depositata, essa sarà discussa solo nelle prossime riunioni del consiglio comunale. Mazzei ha espresso il suo orgoglio per l’iniziativa e spera che possa essere presa in considerazione al più presto.