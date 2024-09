Il Bar Oltre rimarrà operativo fino a Natale. Dietro il banco ci sono giovani con disabilità

Il Bar Oltre, una caffetteria inclusiva situata nella biblioteca, riapre le sue porte grazie a un progetto sociale orchestrato dal Comune. Questo coinvolge la collaborazione tra la Biblioteca Corte Valenti, il centro per persone disabili Archimede e i membri volontari dell’associazione “Un mondo d’inclusione odv”. La caffetteria, avviata il 15 novembre 2023, funzionerà di nuovo dal 2 ottobre al 18 dicembre, aperta ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 11:30. L’iniziativa aveva due finalità principali: incentivare la partecipazione attiva dei disabili nella società e rinnovare il luogo storico di svago di Corte Valenti. A seguito del grande riscontro ricevuto, il progetto è stato prorogato fino alla fine del 2024. “Non si cambia una squadra che vince, pertanto manteniamo invariata la nostra formula: dietro il bancone, a preparare il caffè e servire le brioche, forniti rispettivamente da Pro Loco Garbagnate e Bar Dante, ci saranno i ragazzi del centro Archimede. Questo permette loro di fare ulteriori progressi nel loro percorso di crescita personale e di squadra, dandogli un senso di utilità e gratificazione”, si sottolinea dal Comune. Allo stesso modo del passato, il Bar Oltre non mira al profitto: i fondi raccolti vanno all’associazione “Un mondo d’inclusione odv”, che si occupa di giovani disabili. Gli sponsor di questa nuova edizione includono Interni Mangiola, che ha fornito i nuovi mobili per la sala bar, tavoli e sedie. “Un sentito ringraziamento ai ragazzi del centro Archimede, ai collaboratori, alle associazioni e a tutte le persone coinvolte in questa lodevole iniziativa. Bar Oltre è gustoso e benefico, e rappresenta una grande idea. È davvero un buon caffè”, quindi concludono dal Comune.