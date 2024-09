Gli anziani si radunano in pubblico: “Vogliamo più aree 30”

La limitazione della velocità a 30 chilometri orari in più aree per prevenire gli incidenti stradali, trasformare le piazze in zone pedonali e creare percorsi sicuri per chi si muove a piedi sono alcune delle proposte avanzate dai sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil. Queste idee sono state presentate nella piazza Minniti durante l’evento nazionale “Siamo tutti pedoni”. L’obiettivo di questo appuntamento era promuovere una concezione di mobilità e spazio pubblico differente, in linea con il tema della condivisione degli spazi pubblici, previsto per l’edizione del 2024. Secondo Massimo Bonini, segretario generale dello Spi Cgil di Milano, tra le persone più vulnerabili sulle strade ci sono gli anziani e ammette che ci sono sforzi da parte del Comune per un cambiamento. Tra coloro che hanno aderito all’iniziativa vi erano l’Assessore alla Mobilità, Arianna Censi e Anita Pirovano, presidente del Municipio 9.