È stato rinvenuto un corpo senza vita. L’ipotesi principale è che si tratti di un suicidio avvenuto all’incirca un mese fa

In un controllo di routine delle Volanti, sono stati rinvenuti resti umani. Questa scoperta ha dato il via a un’operazione che ha portato all’individuazione di un cadavere fortemente decomposto in via Malaga, non lontano da viale Cassala. L’inquietante ritrovamento è avvenuto ieri mattina, in prossimità del tracciato ferroviario. Sono state chiamate sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto creare un’apertura in un piccolo muro del sottopasso per permettere ai tecnici della Scientifica, in tute bianche, di raggiungere il corpo, nascosto in una nicchia vicino ai binari del treno. Sono stati trovati anche un cappio sul luogo, il che suggerisce che l’uomo potrebbe essersi suicidato: secondo le informazioni preliminari, il presunto suicidio sarebbe avvenuto circa un mese fa. Ora, la Polfer sta cercando di identificare l’uomo, probabilmente un senzatetto, che non aveva documenti identificativi con lui.