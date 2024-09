E’ fatto divieto ai sostenitori serbi di partecipare alla potenziale partita fra l’Inter e la Stella Rossa, dove si rischiano confronti, inclusi quelli con i tifosi della Roma

La partita di Champions League tra l’Inter e la Stella Rossa di Belgrado, prevista per il prossimo 1 ottobre, sarà severamente limitata per i semtitori serbi. È questa la decisione presa dal Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, come si evince da un comunicato del palazzo Diotti. La restrizione, messa in atto per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, vieta l’acquisto di biglietti per qualsiasi settore dello stadio “ai residenti in Serbia”.

Nel provvedimento vengono anche precisate le ulteriori limitazioni all’accesso allo stadio, tra cui la non trasferibilità dei biglietti e la vendita esclusiva ai titolari della tessera di fedeltà dell’Inter. Questi divieti sono dovuti alla tensione che esiste tra i Delije, gli ultras della Stella Rossa, e i tifosi della Roma, che potrebbero approfittare dell’arrivo dei serbi in Italia per organizzare un’imboscata. Si ricorda infatti l’increscioso episodio del 4 febbraio 2023, quando dopo una partita tra Roma e Empoli, i tifosi romanisti furono assaliti da una cinquantina di serbi che portarono via un striscione e alcune pezze dei Fedayn, un famoso gruppo ultras di Roma, per poi bruciarle allo stadio Marakàna di Belgrado.

Dopo l’evento del raid, i sostenitori della Roma hanno tentato di ritagliarsi una vendetta in diversi modi. Per citare un caso, il 20 ottobre dell’anno scorso a Bologna, cinque studenti serbi in Erasmus sono stati assaliti con martelli e mazze, presumibilmente da alcuni tifosi della Roma che si trovavano in città per una partita di basket a cui partecipava la Stella Rossa. O un altro esempio è avvenuto nel novembre 2023, quando un gruppo di tifosi della Roma cercò un altro “incontro” in Svizzera, dove la Stella Rossa stava giocando a Berna, ma nove di loro furono arrestati ed espulsi dal paese.

Nel documento, si espone l’ansia che “il match del 1° ottobre 2024 potrebbe offrire l’opportunità per nuovi combattimenti”. Questo ha portato a proibizioni simili a quelle già attuate nel dicembre 2023 per un match tra Olimpia e Stella Rossa. E l’11 dicembre la Stella Rossa tornerà di nuovo in campo al Meazza per affrontare il Milan, ancora una volta per l’evento di Champions.