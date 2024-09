Demetrio Santaiti, il capo della ‘ndrangheta, è deceduto nella prigione di Opera

Demetrio Santaiti, importante capo della ‘ndrangheta, è deceduto nel penitenziario di Opera. Santaiti, conosciuto come capo bastone di Seminara (Reggio Calabria), si trovava in ricovero da quasi dieci giorni. In regime di detenzione 41 bis (detenzione severa) a Opera, Demetrio Carmelo Santaiti è venuto a mancare all’età di 69 anni. Il boss era stato ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo a Milano ed era da tempo malato. Le sue condizioni di salute sembrano essere molto deteriorate negli ultimi giorni. L’autorità giudiziaria milanese ha ordinato l’autopsia sul suo cadavere per conoscere la causa esatta della sua morte.