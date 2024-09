Aika, il cane, ha rintracciato sostanze che accelerano il fuoco nel showroom cinese dove si è svolta la strage

Milano – Aika, un pastore belga utilizzato come cane da ricerca, ha scoperto la presenza di uno o più acceleranti di fiamma durante un sopralluogo nel centro espositivo cinese che è stato devastato da un incendio la settimana scorsa a Milano. L’incendio, che ha causato la morte di tre giovani di 17, 18 (fratelli) e 24 anni, ha segnato profondamente la città. Secondo quanto riportato, Aika, proveniente dalla stazione dei vigili del fuoco di Palermo, ha rinvenuto inequivocabili tracce di acceleranti al piano terra dell’edificio situato in via Cantoni, nel quartiere Certosa, luogo dell’incendio. Gli investigatori hanno raccolto il materiale per un’analisi più approfondita per identificare la sostanza specifica. Se le informazioni riportate sono corrette, la Procura sta indagando sugli indizi che l’accelerante potrebbe essere stato posizionato vicino all’ingresso del centro espositivo ore prima dell’evento. Attualmente, un’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza nei giorni precedenti l’incendio è in corso.