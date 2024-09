Aika, il cane addestrato a rilevare liquidi combustibili, è stato impiegato a seguito dell’incendio che ha colpito l’emporio cinese

Aika, un pastore belga esperto nella rilevazione di acceleratori di incendio, è stata impiegata in via Ermenegildo Cantoni a Milano. Arrivata ieri sera da Palermo sotto la guida dell’unità investigativa dei Vigili del fuoco palermitani, si è subito data da fare. Il suo incarico, guidato dal suo padrone, è quello di ispezionare un negozio cinese, consumato da un incendio giovedì sera, per individuare eventuali sostanze che possono aver agevolato la diffusione delle fiamme. L’incendio ha causato la morte di tre giovani di 17, 18 e 24 anni. Allo stato attuale, gli esperti del Nucleo investigativo anti-incendi (Nia) non sono ancora riusciti a confermare se l’incendio sia stato appiccato deliberatamente. La sezione cinofile da Palermo ha dimostrato il suo valore in altri incendi simili. Secondo una dichiarazione rilasciata dai vigili del fuoco di Milano, si è rivelata “estremamente utile”, soprattutto quando si sospetta che l’incendio possa essere stato causato da liquidi infiammabili e dove le tecniche di rilevamento “tradizionali”, come il rilevatore a fotoionizzazione, non sono sufficienti a rilevare livelli significativi.