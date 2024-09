Un uomo di 51 anni è stato arrestato per traffico di droga dopo aver nascosto stupefacenti nei suoi boxer e denaro nel suo elettrodomestico

Gli ufficiali di polizia hanno confiscato numerosi pacchetti di stupefacenti e 10mila euro liquidi. Un individuo di 51 anni, precedenti penali, è stato preso in custodia per tratta di droghe. MILANO – L’uomo, di origini albanesi, custodiva nelle sue mutande pacchetti di cocaina e “cocaina rosa”, e in casa sua, celati nella sua lavatrice, 10mila euro in banconote. La scorsa giornata gli ufficiali hanno apposto le manette all’uomo mentre era alla guida della sua macchina nei pressi di Repubblica ed è stato pedinato fino a Viale Tunisia, dove ha passato la droga a un uomo di 44 anni. Gli ufficiali, che hanno assistito all’operazione, li hanno fermati immediatamente per un controllo. L’uomo di 44 anni era in possesso di quattro dosi di cocaina appena acquistate. Il 51enne celava nelle mutande 24 sacchetti di cocaina e 6 di 2-CB, nelle sue tasche erano nascosti 315 euro e due telefoni cellulari. Inoltre, teneva in mano un sacchetto di carta con dentro 7.350 euro. Nell’abitazione dell’uomo, localizzata in zona Barona, gli agenti di polizia hanno confiscato 20 pacchetti di 2-CB e attrezzature per il confezionamento nascoste nella cucina, oltre a 10mila euro in banconote sistemati all’interno della lavatrice.