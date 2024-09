Un servizio gratuito per le aziende per proteggersi dagli hacker

Assintel, l’associazione nazionale delle imprese di tecnologia dell’informazione e della comunicazione, ha sviluppato un sistema che combatte contro gli attacchi informatici, noto come Threat Infosharing. Questo strumento è ora accessibile al pubblico, grazie ad un’intesa tra il Comune di Milano e Assintel-Confcommercio. Il sistema può rilevare e segnalare varie minacce online, tra cui attacchi di phishing mirati e principali vulnerabilità tecnologiche emergenti, in modo da prevenire attacchi futuri. Può anche rilevare e indicare gli indirizzi IP sospetti da cui provengono gli attacchi e monitorare le tendenze e le attività relative al ransomware, una delle maggiori minacce alla sicurezza dei dati. Secondo Paola Generali, presidente di Assintel Confcommercio, questo accordo rappresenta un passo significativo per le imprese del territorio, dal momento che lo strumento viene offerto gratuitamente per un uso sia economico che sociale. “Le imprese Assintel stanno offrendo la loro esperienza in sicurezza informatica al servizio della comunità”, ha detto. Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, ha sottolineato l’importanza del ruolo centrale della cyber sicurezza nella transizione digitale, in quanto gli attacchi informatici stanno aumentando quantitativamente e qualitativamente, in particolare contro le piccole e medie imprese. È fondamentale dunque intensificare la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni, ed esporre queste iniziative e strumenti ai cittadini e alle imprese.