Un lavoratore subisce un incidente sul luogo di costruzione della M4 a Milano. Le unioni sindacali affermano: “Eccessiva fretta, ciò comporta rischi”

Un lavoratore è stato coinvolto in un incidente ieri presso la stazione di Sant’Ambrogio a Milano, durante i lavori di finitura della linea metropolitana M4. Secondo una dichiarazione di Cgil e Fillea Milano, lo stress subito dai lavoratori per terminare i lavori ha giocato un ruolo significativo in questo incidente. La stessa organizzazione aveva precedentemente avvertito i contrattisti e le aziende dei pericoli associati alla fretta di completare la stazione.

Nel loro comunicato, Cgil sostiene di aver fatto questa segnalazione ben prima che fosse annunciata la conclusione dei lavori. Secondo le recenti dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, l’inaugurazione dell’ultimo tratto della metropolitana 4 sembra essere prevista per il 12 ottobre. Tuttavia, c’è la questione dei costi aggiuntivi relativi all’estensione della metropolitana 1 fino a Baggio, che si spera sarà risolta presto. Il sindaco Sala ha fatto queste osservazioni nel contesto di una discussione sui problemi di mobilità.

“Dichiaro che è stata imposta ai dipendenti una maggiore responsabilità”: “Non capiamo come sia fattibile che coloro che detengono autorità non tengano conto dei tempi lavorativi delle persone, e che l’affanno possa portare a corsa contro il tempo e pressioni aziendali sugli impiegati coinvolti – ribadiscono le firme dell’Unione sindacale -. Soprattutto in una regione in cui abbiamo già osservato un quantitativo elevato di incidenti sul lavoro, sempre eccessivamente elevati: dovrebbero essere nulli, e il compito delle compagnie, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, e delle autorità, assicura che vi siano tutte le precauzioni e i provvedimenti indispensabili per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici”.