Un lavoratore è stato ucciso all’istante da una pala meccanica: l’incidente ha causato la sua morte immediata

Un terribile evento ha avuto luogo a Dalmine (Bergamo), dove un operaio di 58 anni è stato tragicamente ucciso in un incidente sul lavoro. L’uomo è deceduto immediatamente dopo essere stato schiacciato da un’escavatrice. Il dramma si è verificato poco prima del mezzogiorno di giovedì, in via Levante, mentre l’uomo era impegnato in lavori di escavazione.

Nonostante la rapida risposta del soccorso sanitario, con un’ambulanza e un’unità di pronto soccorso inviate sul posto, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le autorità hanno presenziato all’incidente, tra cui la polizia, i vigili del fuoco e il personale di Ats. Sono ancora in corso indagini per comprendere pienamente i dettagli dell’accaduto.