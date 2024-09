Un fuoco è scoppiato nella regione di Palmanova, secondo i testimoni: “Abbiamo sentito diverse esplosioni, poi abbiamo visto le fiamme che si elevavano alte nel cielo”

Un residente di Milano residente ad un palazzo situato in prossimità di un deposito industriale abbandonato in via Cesalpino, nella zona di Palmanova, descrive come ha sentito una serie di detriti simili a piccole esplosioni nella mattina intorno alle 4.30, il 19 settembre 2024. Un incendio di grandi dimensioni è divampato rapidamente, con le fiamme che superavano l’altezza dell’edificio. Un’altra testimone della vicenda, che vive a poche centinaia di metri di distanza, ha riportato che a casa sua le persiane tremavano. Molte persone del quartiere, così come alcuni senza tetto che vivevano nell’edificio abbandonato, si sono precipitate in strada in pigiama durante la notte. Raccontano di aver notato fumo e un odore di plastica bruciata. Dopo l’incendio, i vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici vicini come misura di precauzione.