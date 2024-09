Un corpo in decomposizione è stato scoperto in un interstizio murario a via Malaga, aggiungendo un tocco di mistero alla situazione

Milano – Nel corso di un controllo di routine, gli agenti delle Volanti hanno fatto una scoperta sconcertante: resti umani. L’episodio ha innescato un intervento che ha portato alla scoperta di un corpo in uno stato avanzato di decomposizione in via Malaga, molto vicino a viale Cassala. Al momento, si ipotizza che l’uomo si sia suicidato approssimativamente un mese fa.

L’intervento

Il corpo è stato scoperto nella tarda mattina del giovedì 19 settembre, in prossimità della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, creando un passaggio in un muro del sottopasso per permettere al team della Scientifica, in tute bianche, di accedere al cadavere, posizionato in un interstizio vicino ai binari del treno.

L’ipotesi del suicidio e il cappio

Un cappio è stato rinvenuto sulla scena del ritrovamento, ciò ha suggerito l’ipotesi del suicidio dell’uomo. Secondo le prime indicazioni, il presunto suicidio sarebbe avvenuto circa un mese fa. Al momento, gli investigatori della Polfer stanno cercando di identificare l’uomo, molto probabilmente un clochard, che non portava con sé nessun documento d’identità.