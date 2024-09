Sulla Autostrada A4, un camion pieno di equipaggiamento elettrico e batterie usate ha preso fuoco vicino a Novate

A Milano, il 19 settembre 2024 si è verificato un incidente che ha causato paura e disagi al traffico. Un tir, carico di ripiani elettrici tra cui batterie al termine del loro ciclo di vita, è andato in fiamme lungo l’autostrada A4 che collega Torino a Venezia, in prossimità del comune di Novate Milanese. Lo conferma il corpo dei vigili del fuoco di Milano, che è intervenuto con quattro squadre riuscendo a contenere l’incendio. Fortunatamente, l’autista del tir è uscito indenne poiché non è stata coinvolta la guida del veicolo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche esperti dell’Arpa per eseguire controlli preventivi. Una delle corsie è stata momentaneamente chiusa per i veicoli e l’ente “Autrostrade per l’Italia”, alle 16.15, ha segnalato ingorghi di 3 chilometri tra Sesto San Giovanni e il Bivio A4/Viale Certosa. Viaggiatori diretti a Torino sono consigliati di prendere l’uscita Fiera Milano su A8 Milano-Varese, mentre quelli provenienti da Brescia dovrebbero uscire a Monza.